Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
AA / Erkan Yıldız - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ekiplerce ele geçirilen 2 sikke, 2 ziynet eşyası, 2 dedektör, 16 kazı malzemesi de muhafaza altına alındı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
AA / Erkan Yıldız - Son Dakika Haberleri