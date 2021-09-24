Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

AA / Erkan Yıldız - Haberler | Güncel
Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alanda 2 şüphelinin kaçak kazı yapacağı bilgisini aldı.

Bölgeye hareket eden ekipler, şüphelileri kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekiplerce ele geçirilen 2 sikke, 2 ziynet eşyası, 2 dedektör, 16 kazı malzemesi de muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Erkan Yıldız - Son Dakika Haberleri
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