Balıkesir'de kaçak içki operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de kaçak içki operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

19.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:58
Balıkesir'de kaçak içki operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in İvrindi ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak içki ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

Balıkesir'in İvrindi ve Susurluk ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak içki ticareti yapan 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk'ta M.A.E ve S.D. ile İvrindi'de de M.K'nin kaçak içki sattığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda, 25 litre kaçak içki, 80 litre etil alkol, 1 alkol süzmede kullanılan aparat, 5 bin makaron, 10 kilo tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Ayyıldız

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