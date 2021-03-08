BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı
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BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı

08.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:27

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, beraberinde partili kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek ve broşür dağıttı.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural, beraberinde partili kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek ve broşür dağıttı.

Ural, Toplu Taşıma Merkezi'nde (TTM) kadınlara çiçek ve kadın hakları konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürü verdi.

Burada konuşan Ural, daha fazla kadını bürokraside görmek istediklerini söyledi.

Hayatın her alanında kadın sayısının artması gerektiğine dikkati çeken Ural, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak siyasette, politikada kadınların daha çok söz hakkı olmasını istiyoruz. Eğitimdeki, ekonomik koşullardaki, sağlıktaki erişimlerin artırılmasını hedefliyoruz. Bu ülke nüfusunun yüzde 50'si kadın, yüzde 50'si erkek dediğimizde bürokraside kadının adının olmadığını görüyoruz. 81 ilde 2 kadın vali değil 40 kadın vali niye olmasın. 50 kadın valinin olduğu bir yönetim istiyoruz. Seçilebilecek yerlere kadınların talip olmasını istiyoruz. Atanan yerlerde yapılacak bir şey yok ama seçilecek yerlere talip olmakla sorumluyuz."

BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı
BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı
BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı
BALIKESİR - İYİ Partili kadınlar çiçek ve broşür dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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