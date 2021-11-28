Balıkesir'de kaza: 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ile 10 ADY 671 plakalı otomobil Edremit Otogar kavşağında çarpıştı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 10 T 3190 plakalı dolmuş taksi ile 10 ADY 671 plakalı otomobil Edremit Otogar kavşağında çarpıştı. Kazada dolmuşta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar Y.T., U.T., S.D. ve A.Y'ye 112 ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ayakta tedavi edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Balıkesir'de kaza: 4 yaralı

Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

 Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı

Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title