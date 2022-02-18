Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Yerel
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Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Balıkesir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış 10 dakika sürdü.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BALIKESİR - Balıkesir'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış 10 dakika sürdü.

Balıkesir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. 10 dakikalık yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar ise kapalı yerlere, sığınmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar oldu. Yolda biriken sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. ana caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Balıkesir Meteoroloji Müdürlüğü yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla sürebileceğini söyledi

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Balıkesir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Yerel

Balıkesir, Yerel, Haberler

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