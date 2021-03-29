Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
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Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 17 yıldır sokak kedilerini besliyor.

Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 17 yıldır sokak kedilerini besliyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden emekli hemşire Gülsevim Erentürk, 45'e yakın sokak kedisine kucak açtı. Hemşire olarak 25 yıl boyunca hastanede yüzlerce hastanın tedavisi için emek veren Gülsevim Erentürk, 1997 yılında Burhaniye Devlet Hastanesi'nden emekli oldu. 17 yıldır emekli maaşından aldığı mamalarla her gün Ören Meydanı'nda sokak kedilerini besliyor. Her gün saat 14.00-14.30 saatleri arasında otomobiliyle Ören Meydanına gelen Erentürk'ü bekleyen kediler, aracın korna sesi ile etrafına toplanıyor.

Erentürk, herkesi sokak hayvanlarına karşı merhametli olmaya davet etti. Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sokak kedilerini beslediğini belirten Erentürk, "Ben 17 yıldır hep buraya gelip kedileri besliyorum. Bunların her biri birer can. Kedi olsun, köpek olsun, sokak hayvanlarına kimse işkence yapmasın. Herkesi insaflı olmaya çağırıyorum. Ben bunları besliyorsam, herkes evinin önüne bir kap su ve bir kap yemek koyabilir. Bunu herkes yapabilir. Hayvanlara işkence haberlerini okuyoruz. Buna çok üzülüyorum. Ne olur çocuklarımızı merhametli yetiştirelim. Ben buraya geldiğimde korna çalıyorum. Hepsi toplanıp geliyorlar. Ben bunlara, daha çok kuru mama veriyorum. Tavuk suyuna ekmek ıslatıp veriyorum. Bazen de salam veriyorum. Ben bunları beslemekten memnunum. Bugüne kadar kimseden de yardım almadım. Hasta olanları da 17 yıllık tecrübeme dayanarak tedavi etmeye çalışıyorum. Tabii ki ben veteriner değilim. Onun için tedavi edemediklerim de oluyor. Bazılarını da veterinere götürüyorum" dedi.

Emekli inşaat ustası Kemal İşi de, "Hemşire hanımı takdir ediyorum. Her gün gelip bunları besliyor. Çok hayırlı bir iş yapıyor. Bu konuda hayvanseverler destek olmalı. Hemşire hanıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor
Balıkesir'de emekli hemşire 17 yıldır sokak kedilerini besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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