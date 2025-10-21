Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 21 Ekim Balıkesir depremi kaçta meydana geldi?

Haberler

Güncelleme:
Balıkesir'de meydana gelen deprem, vatandaşlarda büyük endişe yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre kentte hissedilen sarsıntı, çevre illerde de etkisini gösterdi. Şiddetli deprem sonrası vatandaşlar açık alanlara çıktı, ekipler bölgede hasar tespiti ve güvenlik kontrollerine başladı. Balıkesir'de deprem olup olmadığı, büyüklüğü, merkezi ve son dakika gelişmeleri sıkça araştırılıyor. Balıkesir'de deprem mi oldu?

Balıkesir'de deprem mi oldu sorusu, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre kentte zaman zaman hissedilen sarsıntılar, bölgede yaşayanları endişelendirmeye devam ediyor. Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde meydana gelen depremler, genellikle hafif ve orta şiddette olsa da bazıları çevre illerde de hissediliyor. Güncel Balıkesir deprem haberleri, son dakika gelişmeleri, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğiyle ilgili tüm bilgiler AFAD tarafından açıklanıyor. Balıkesir'de deprem olup olmadığına dair en doğru ve anlık verileri takip etmek için resmi kaynakların duyuruları büyük önem taşıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler listesine resmi internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir. Bu listede, meydana gelen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkez üssü ve derinliği gibi ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde gerçekleşen sismik hareketleri anlık olarak takip ederek kamuoyunu bilgilendirmektedir.

AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI 21 EKİM SALI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelinde meydana gelen tüm sarsıntıların ayrıntılarını sunmaktadır. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranı üzerinden tarih, saat, büyüklük ve yer bilgilerine kolayca ulaşabilmektedir.

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Bugün Balıkesir'de 2,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hafif şiddette hissedilen bu sarsıntı kısa süreli paniğe neden olsa da, olumsuz bir durum bildirilmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin merkez üssü Balıkesir çevresi olarak kaydedildi.

