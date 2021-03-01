Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
01.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:48
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Durabeyler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Durabeyler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Durabeyler'de bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam