Balıkesir'de bankta otururken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir'de bankta otururken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü

Balıkesir'de bankta otururken kalp krizi geçiren yaşlı adam öldü
AA / Tarık Köse - Haberler | Güncel

Bandırma ilçesinde bankta oturan kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bandırma ilçesinde bankta oturan kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İnönü Caddesi'ndeki otobüs durağında bulunan bankta oturan Süleyman Ç'nin (70) hareketsiz kaldığını fark eden çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Süleyman Ç'nin cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Tarık Köse - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title