Balıkesir'de atık su arıtma tesis yatırımları sürüyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor.
09.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:30
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yapımı devam eden 3 ve projesi hazırlanan 10 tesisin devreye alınmasıyla birlikte atık su arıtma tesisi 42'ye, kapasitesi ise 1 milyon 883 bin 720 kişiye çıkacak.
Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte günlük ortalama 220 bin 990 metreküp olan arıtma kapasitesi ise 335 bin 883 metreküpe yükselecek.
Kaynak: AA