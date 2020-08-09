Balıkesir'de atık su arıtma tesis yatırımları sürüyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, arıtma tesislerinin sayısını ve kapasitesini artırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) tarafından yapımı devam eden 3 ve projesi hazırlanan 10 tesisin devreye alınmasıyla birlikte atık su arıtma tesisi 42'ye, kapasitesi ise 1 milyon 883 bin 720 kişiye çıkacak.

Yatırımların tamamlanmasıyla birlikte günlük ortalama 220 bin 990 metreküp olan arıtma kapasitesi ise 335 bin 883 metreküpe yükselecek.

Kaynak: AA