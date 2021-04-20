Balıkesir'de aranan 19 şahsa gözaltı
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Balıkesir'de aranan 19 şahsa gözaltı

Balıkesir'de aranan 19 şahsa gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'de jandarma ekipleri şehir genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri şehir genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 19 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir merkez, Ayvalık, Balya, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç ve Gönen ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan 19 aranan şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 7 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de aranan 19 şahsa gözaltı
Balıkesir'de aranan 19 şahsa gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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