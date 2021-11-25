Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

AA / Suat Salgın - Haberler | Güncel
Balıkesir'de 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 2 yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

İlçe merkezinden Altınova Mahallesi yönüne seyreden Bircan Kınay yönetimindeki 10 BT 040 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Murat Kocadağlı'nın kullandığı 10 BT 048 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Kınay idaresindeki araç, savrularak yol kenarındaki direğe de çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, sürücüler Kınay ve Kocadağlı ile 5'i öğrenci 8 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Suat Salgın - Son Dakika Haberleri

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