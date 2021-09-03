Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (2)
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.
İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Altıeylül'de 5 dekar, Sındırgı'da ise 4 dekar ormanlık alan küle döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip Karatuna