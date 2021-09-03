Balıkesir'de 2 ilçede orman yangını (2)

İKİ YANGIN DA KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'in Sındırgı ve Altıeylül ilçelerinde başlayan orman yangınları ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.