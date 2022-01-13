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16 FETÖ şüphelisine gözaltı

16 FETÖ şüphelisine gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'de jandarma ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 16 şahsı gözaltına aldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de jandarma ekipleri, FETÖ/PDY Terör Örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 16 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucu FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen 16 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ve yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

(Hüseyin Tokmak/ İHA)

16 FETÖ şüphelisine gözaltı

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