Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı
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Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

18.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:07
Balıkesir'de 1 mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakalarında artış yaşanması üzerine 10 gün süreyle karantinaya alındı. Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Tepeköy Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısı artması üzerine Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, mahallenin giriş-çıkışlarını barikatla kapattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

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