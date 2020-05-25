Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye'de sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi
25.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:20

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfezi Çölyak Derneği çatısı altında bir araya gelen çölyak hastalarını Burhaniye'de sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği glutensiz ürünlerden oluşan gıda paketleri dernek başkanı Betül Özdemir Kaya tarafından Burhaniye ve Edremit'teki çölyak hastalarına ulaştırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Betül Özdemir Kaya, "Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi'nin Edremit Körfezi'ndeki çölyaklı çocuklarımız ve yetişkinler için bu zor pandemi sürecinde hazırladığı glutensiz ürünlerden oluşan nazik hediye paketlerinizi çölyaklı kişilere ulaştırdık. Çocuklarımızın mutluluğuna vesile olan Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran'a körfez genelindeki çölyaklılar adına teşekkür ederiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek Haber
Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Cem Uzan torun sahibi oldu
Cem Uzan torun sahibi oldu
Kadıköy'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Kadıköy'de "kız meselesi" yüzünden çıkan kavga kanlı bitti: 4 yaralı
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Fenerbahçe'nin kaleci antrenörü Volkan Demirel'in menajeri: Volkan'ın hedefi teknik direktörlük
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Bayram şekeri için ağlayan miniğin yüzünü, belediye başkanı güldürdü
Şehit eşinden, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vaktin kıymetini anlatan bayram mesajı
Şehit eşinden, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vaktin kıymetini anlatan bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşı Ibrahimovic'in Türkiye'de bir takım tuttuğunu itiraf etti
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
Kaza yapan sürücü, 'Gazeteciyim' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Kaza yapan sürücü, "Gazeteciyim" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Beşiktaş'tan olaylı şekilde ayrılan Karius, Hertha Berlin'e transfer oluyor
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın yapım aşaması yayınlanan belgeselle anlatıldı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Seren Serengil Onur Büyüktopçu
Spor Neymar Can Bartu Şenol Güneş Rıza Çalımbay Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Şehit Bayram Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına bayram hediyesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 13:20:42. #1.15#
title