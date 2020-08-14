Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
14.08.2020 18:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:17

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplak Ada açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yunanistan'ın Midilli Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 24 düzensiz göçmen Ayvalık getirilerek yasal işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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