Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti
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Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti

Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizin yüzeyini kaplayan ve balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyası, yapılan temizlik çalışmaları ve poyrazın da etkisiyle İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti.

Denizin yüzeyini kaplayan ve balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyası, yapılan temizlik çalışmaları ve poyrazın da etkisiyle İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti. Deniz Uçağı ile havadan yapılan son kontrollerde İzmit Körfezi'nin eski günlerine kavuştuğu tespit edildi.

Marmara Denizi genelinde etkili olan ve şiddetli lodosla İzmit Körfezi'ne giren deniz salyası, denizin yüzeyini kaplayarak balıkçıların korkulu rüyası haline dönüştü. Uzun süredir İzmit Körfezi'nde etkili olarak görsel kirliliğe dönüşen deniz salyasının temizlenmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile yapılan tespitlerde, deniz salyasının etkili olduğu bölgelerde hızla temizlik çalışmaları düzenlendi.

Deniz süpürgeleri ile 42 günde 110 ton deniz salyasının toplanarak bertaraf edildi İzmit Körfezi, poyrazın da etkisini arttırmasıyla deniz salyası tehdidinden büyük oranda kurtuldu. Deniz salyalarını bölge bölge tespit ederek kısa sürede temizlenmesini sağlayan deniz kontrol uçağı ile havadan yapılan son kontrollerde ise deniz salyasının İzmit Körfezi'ni terk ederek Marmara Denizi'nin doğusuna yöneldiği belirlendi. Kontrollerde deniz salyasından büyük oranda temizlenen İzmit Körfezi'nin ise eski günlerine döndüğü görüldü.

(Gürcan Yılmaz - Harun Yıldız/İHA)

Balıkçıların korkulu rüyası İzmit Körfezi'ni büyük oranda terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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