Balıkçıların bulduğu yaralı kaplumbağa, tedavi edildi DÜZCE'de, balıkçılar tarafından hareketsiz halde bulunan ve ağzında olta kancası takılı olan kaplumbağa, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına salındı.

DÜZCE'de, balıkçılar tarafından hareketsiz halde bulunan ve ağzında olta kancası takılı olan kaplumbağa, tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına salındı.

Düzce'nin Kurugöl mevkisinde, oltayla balık avlayanlar hareketsiz duran kaplumbağayı fark etti. Balıkçılar, ağzına olta kancası takıldığı görülen kaplumbağa için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından alınan kaplumbağa, veteriner hekime götürdü. Veteriner hekim, kaplumbağanın ağzına takılan olta kancasını operasyonla çıkardı. Bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından beslenen ve eski gücüne kavuşan kaplumbağa, tekrar doğal ortamına salındı.

Kaynak: DHA