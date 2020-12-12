Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
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Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

12.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:46

Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi 1'inci Dünya savaşından kalan mayını gören balıkçılar şok oldu Mayın ihbarı alan ekip harekete geçti Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1'inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın SAS komandolarını harekete geçirdi.

Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

1'inci Dünya savaşından kalan mayını gören balıkçılar şok oldu

Mayın ihbarı alan ekip harekete geçti

MUĞLA - Bodrumlu balıkçıların ağına takılan 1'inci dünya savaşından kaldığı öne sürülen mayın SAS komandolarını harekete geçirdi. Torba limanına getirilen mayına askeriye tarafından el konuldu.

Bodrum'da balıkçıların ağlarına yaklaşık 250 kiloluk metal cisim takıldı. Balıkçılar metal cismin ne olduğunu araştırırken cismin 1'inci dünya savaşından kalma bir mayın olduğu ortaya çıktı. Sahil Güvenlik ekiplerine haber veren balıkçılar mayını Torba balıkçı barınağına getirdi.

Yalıkavak açıklarında bulundu

Yalıkavak Mahallesi'nin 3 mil açıklarında Devlet 3 teknesinden denize ağ atan balıkçılar, topladıkları ağların içinde yaklaşık 250 kilo ağırlığında metal bir cisim karşılaştı. Güverteye çıkarılan metal parça Torba Balıkçı Barınağı'na getirildi. Haber verilmesi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz mayını parçası olduğu tahmin edilen cismin çevresini, güvenlik şeridi ile kapattı. Cismin Sualtı Savunma Komutanlığı ekiplerince el konuldu.

Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi
Balıkçıların ağına takılan cisim SAS komandolarını harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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