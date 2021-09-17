Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında karar çıktı - Haberler
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Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında karar çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında karar çıktı

Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada 16 yaşındaki gencin patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen olayla ilgili açılan davada karar çıktı.

Afyonkarahisar'da çırak olarak çalıştığı balıkçı dükkanında 200 TL'lik yevmiye meselesi yüzünden çıkan tartışmada 16 yaşındaki gencin patronları tarafından 5 saat boyunca ahşap sopa ve metal maşayla dövüldüğü öne sürülen olayla ilgili açılan davada karar çıktı. Davanın sanıklarından Akif A. 3 yıl hapis cezası, Ali S. ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Olay, geçtiğimiz 7 Mart tarihinde Güvenevler Mahallesi kapalı pazar yerindeki bir balıkçı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Ş.C.K. (16), yevmiyeci olarak çalıştığı balıkçı dükkanının sahipleri Akif A. (34), Ali S., (29) ile telefonda konuşarak 200 TL'lik alacağını almak için anlaştığı şahısların dükkanına gitti. Burada patronları tarafından o gün de çalışması istenen S.C.K., yevmiye hesabı ile çalıştı. Akşam saatlerinde ise taraflar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanınca iş yeri sahipleri iddiaya göre, Ş.C.K.'yı iş yerine kapatarak sopa ve demir çubuklar ile dövmeye başladı. Şahıslar ardından gencin sadece iç çamaşırları kalacak şekilde kıyafetlerini de soyarak dövmeye devam etti. Şahısların yaklaşık 5 saat boyunca genci dövdükleri öne sürüldü.

Tuvalete gitme bahanesi ile kaçtı!

Genç 5 saatin sonunda ise şahıslara yalvararak elini yüzünü yıkamak için tuvalete gitme bahanesi ile izin alınca bir fırsatını bularak dışarı kaçtı. Yoldan geçenlerden yardım isteyerek bir sitenin güvenlik görevlisine sığınan Ş.C.K., ardından güvenlik görevlisinin haber vermesi ile olay yerine çağrılan 112 Acil servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın mağduru da ceza aldı

Afyonkarahisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar Akif A., 3 yıl hapis cezası, Ali S.'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların ifadelerine istinaden olayın mağduru olan ve suçlu bulunan Ş.C.K., ise 2 yıldan az ceza alarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı. 2 kişinin tutuklanması için ayrıca bir üst mahkemenin kararı onaması gerektiğine hükmedildi. - AFYONKARAHİSAR

Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında karar çıktı

Balıkçı dükkanındaki 5 saatlik dayak olayında karar çıktı

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