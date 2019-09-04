Balıkçı Dede ve Torunu'nun heykeli eski yerine monte edildi

04.09.2019 17:06

Marmaris Türkmenistan parkında bulunan ve yıprandığı için üç ay önce yerinden sökülen Balıkçı Dede ve Torunu heykeli yenilendikten sonra eski yerine tekrar monte edildi.



Ünlü heykeltıraş Tankut Öktem tarafından yapılan 'Balıkçı Dede ve Torunu' heykeli üç ay sonra eski yerine konuldu. Marmaris Türkmenistan Parkı'nda bulunan heykel iklim şartları nedeniyle yıpranmış, esere de kendini bilmez bazı kişiler tarafından zarar verilmişti. Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından üç ay önce yerinden sökülen heykel, restorasyonu tamamlanarak yerine monte edildi.



3 ay sonra yerine monte edilen heykel tatilcilerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA