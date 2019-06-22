Balıkçı barınağında patlama: 1 yaralı (2)

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sahildeki balıkçı barınağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan Fatih Aksu'nun hastanedeki ilk müdahalesinin ardından sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ambulans helikopter, Fatih Aksu'yu almak için Kozlu Şehir Stadyumu'na indi. Fatih Aksu, sağlık ekibi tarafından sedyeyle helikoptere taşındı. Fatih Aksu, tedavisi için Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA