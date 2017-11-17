Balıkçı Ağına Bizans Dönemine Ait Amfora Takıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde balıkçıların ağına, Bizans dönemine ait amfora takıldı.



Alınan bilgiye göre, tekneleriyle Karamürsel sahilinden açılan Ali Sönmez ile Sait Soydoğan, attıkları ağı çektiklerinde bir çömlekle karşılaştı.



Bu çömleğin tarihi eser olduğunu düşünen balıkçılar, eseri Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi'ne getirdi.



Daha sonra balıkçılar, durumu İl Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



Bunun üzerine ilçeye gelen yetkililer, yaptıkları incelemede eserin Bizans dönemine ait bir amfora olduğunu belirterek, duyarlılıklarından dolayı balıkçılara teşekkür etti.



Ali Sönmez de "Eseri inceleyen müze yetkilileri, arkadaşım ile bana 'İyi bir vatandaşlık örneği sergilediniz.' dedi. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaktan çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.



Soydoğan ise "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İlimiz tarihine katkı yaptığımız için çok mutluyuz. Müze yetkililerine gösterdikleri ilgiden dolayı biz de çok teşekkür ederiz." dedi.