Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu
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Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu

Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel

İZMİT'te arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açıldığı tekneden düşen Yaşar Topçu (53), boğuldu.

İZMİT'te arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açıldığı tekneden düşen Yaşar Topçu (53), boğuldu.

Olay saat 21.30 sıralarında İzmit Körfezi açıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için denize açılan Yaşar Topçu, iddiaya göre bir süre sonra denize düşerek kayboldu. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine olayın yaşandığı bölgeye gelen deniz polisi, deniz yüzeyinde yaptığı aramada Yaşar Topçu'nun cansız bedenine ulaştı. Tekne ile sahile getirilen Topçu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu
Balık tutmak isterken tekneden düşerek boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu

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