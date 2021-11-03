Balık tutmak hiç bu kadar pahalıya mal olmamıştı

HOCALAR, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde av yasağını delerek izinsiz balık avlayan 4 kişiye toplamda 19 bin 639 TL para cezası kesildi.

Olay, Hocalar ilçesindeki Yavaşlar Baraj Göleti'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler gölete gelen bir gurubu takibe aldı. Gurubun kayıkla suya açılarak ticari amaçla av yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine gölet kenarına giden ekipler kayıktakileri kıyaya gelmeleri konusunda uyardı. Kayıktakiler jandarmanın uyarısını dikkate alarak kıyıya geldi. Daha sonra ekipler İ.K, Ö.Y, M.E ve Z.O isimli şahıslar yanlarında 4 parça halinde yaklaşık 50'şer metre uzunluğunda balıkçı ağları yakalandı. Yakalanan ağlar ve 5 metre uzunluğundaki motorsuz balıkçı teknesi Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ardından Sandıklı İlçe Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şüphelilere 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefetten kişi başı 2 bin 182 lira ceza yazdı. Z.O isimli şahsa ise ruhsat tezkeresi olmadan tekneyle ticari avcılık yapmaktan 10 bin 911 lira ayrıca ceza yazıldı. - AFYONKARAHİSAR