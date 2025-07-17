Balık baştan avlanır, Ava giden kokar, Demir tavında eğilir, Ağaç yaş iken dövülür TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alır mı?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan bir ifadedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan bir ifadedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmadaHangisi TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan bir ifadedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İsterHangisi TDK Güncel Türkçe sözlükte yer alan bir ifadedir? sorusu cevabı nedir?
HANGİSİ TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜKTE YER ALAN BİR İFADEDİR?
A:Balık baştan avlanır
B:Ava giden kokar
C:Demir tavında eğilir
D:Ağaç yaş iken dövülür
Cevap : A