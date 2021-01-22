Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu
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Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu

22.01.2021 09:56 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:19

Tayland'da balıktan dönen 20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, yerde bulduğu kaya parçası ile zengin oldu. Kaya parçasının altın değerinde görülen ambergris taşı olduğunu anlayan Mahapan, 2 milyon 138 bin TL'lik servete kondu.

Tayland'da balıkçılık yapan 20 yaşındaki Chalermchai Mahapan, 6 Ocak günü teknesini, güney Songkhla vilayetinde bulunan Samila Plajı'na yanaştırmaya başladı. Mahapan, teknesini yanaştırmaya çalıştığı sırada, yerde iri bir kaya parçası ile karşılaştı. Kayanın değerli olabileceğini düşünen 20 yaşındaki balıkçı, adını bile bilmediği kayayı eve götürdü.

Balıktan dönen adam bulduğu kaya parçası ile 2 milyonluk servete kondu

BULDUĞU KAYA PARÇASI AMBERGRİS ÇIKTI

Evine götürür götürmez kayanın ne olduğuna ilişkin çevresindeki insanlardan yardım isteyen Mahapan, aldığı bilgiler üzerine kayadan bir parça yaktıktan sonra kayanın ambergris taşı olduğunu anladı. Kütledeki maddenin kesin tespiti için laboratuvara numune gönderen Chalermchai Mahapan, "Ambergris bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Buradaki yaşlı köylülere sorup da, onlar bana amberden bahsedene kadar bunun ne olduğu hakkında bir fikrim yoktu" şeklinde konuştu.

KAYANIN DEĞERİ 210 BİN STERLİN

Elindeki maddeyi satmak için acelesi olmadığını belirten Mahapan, uluslararası alıcı bulabilmek için bir ajansla anlaştığını kaydetti. Kayanın 7 kilosunun yaklaşık olarak 210 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 138 bin TL) değerinde olduğu biliniyor.

Balıktan dönen adam bulduğu kaya parçası ile 2 milyonluk servete kondu

DAHA ÖNCE DE BULUNMUŞTU

Tayland'da geçtiğimiz ay, 60 yaşındaki balıkçı Naris Suwannasang de yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ambergris bulmuştu. Balina kusmuğu olarak da bilinen kayanın 2.4 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilmişti.

Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu

AMBERGRİS NEDİR?

Sperm balinası türünde görülen ambergris (balina kusmuğu), balinanın sindirim sisteminde üretiliyor. Parfümün kokusunun daha uzun süre dayanması için kullanılan ambergris, kokusuz bir alkol olması nedeniyle, deniz hazinesi ve yüzen altın olarak kabul ediliyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan ambergris, dışkı olarak dışarı atılıyor ama bazen o kadar büyük oluyor ki sindirim sisteminden geçemiyor ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atıyor. Balina kusmuğunun kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli olduğu biliniyor.

Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu
Haber Yorumları (3)
MARGOS 07: Tayland ta TL geçmez. 2 milyon TL olma şansı yok. . Tayland ta para birimi Baht ama daha çok Dolar kullanılıyor. !
Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
BURASI NERESİ: saçmalama burası türkiye sade onların parasını yazsa sen interneti açıcaktın bakacaktın ne kadar diye haberde yazdığı için bakmadın zaten her kez biliyor tl geçmediğini
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BİR SEN BİLİYON ZATEN: TÜRK PARASI ÜZERİNDEN DEĞERİNİ HESAPLAMIŞ OLABİLİRLER Mİ, 8 MİLYON BAHT DESE DAHAMI KOLAY ANLAYACAN
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