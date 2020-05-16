Balçova'da, nüfusunun dört katı maske dağıtıldı
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Balçova'da, nüfusunun dört katı maske dağıtıldı

Balçova Belediyesi tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 80 bin nüfuslu ilçede 350 bin maske dağıtılırken, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde beş çeşit sıcak yemek ulaştırıldı.

Balçova'da, nüfusunun dört katı maske dağıtıldı
16.05.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:16

Balçova Belediyesi tarafından korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 80 bin nüfuslu ilçede 350 bin maske dağıtılırken, yaşlı ve kimsesiz vatandaşların evlerine günde beş çeşit sıcak yemek ulaştırıldı. Hayırseverlerin katkısı ile binlerce erzak kolisi vatandaşlara verildi.

Balçova Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs salgınına karşı aldığı önlemler ile ilçede yaşayan vatandaşların salgından en az şekilde etkilenmesi için yoğun bir çalışma yürüttü. Tüm çalışmalarını bir program çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Öncelikle ilçemizde temizlik ve hijyen çalışmalarını en üst seviyeye çıkardık. Tüm kamu kurumlarını, okulları, camileri, parkları, eczaneleri ve kuaför salonlarını temizledik ve dezenfekte ettik. İlçemizin değişik noktalarına dezenfekte cihazları bıraktık. Bu salgının dar gelirli vatandaşlar ve işyerleri kapanan vatandaşları ciddi bir şekilde etkileyeceğini biliyorduk. Bunun için önlemler aldık. İlk olarak aşevimizin kapasitesini artırdık. Her gün bin yaşlı ve kimsesiz büyüğümüze 5 çeşit sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bunun yanında 250 sağlık personelinin öğlen yemeklerini karşılıyoruz. Binlerce aileye sosyal yardım paketlerimizi ulaştırıyoruz. Meclis üyelerimizin girişimleriyle hayırsever insanlarında katkısını birleştirerek, Balçova'da her ailenin evinde yiyecek erzakının olmasını sağladık. Yine sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde vatandaşlarımızın ekmek, süt, çocuk bezi gibi acil ihtiyaçlarını kapılarına kadar ulaştırdık" dedi.

"Nüfuzumuzun dört katından fazla"

Bu salgının en sıkıntılı konusunun maske olduğunu vurgulayarak Balçova'da her eve maske ulaştırdıklarını belirten Başkan Fatma Çalkaya "Biz vatandaşımızı maskesiz bırakmamak için ilk başta semtevi gönüllülerimizin yaptıkları maskeleri ve hazırladığımız dezenfektanları bizden talep eden vatandaşlara ulaştırdık. Pazaryerine gelen her vatandaşımıza ücretsiz maske ve eldiven dağıttık. Sokağa çıkma izni verilen büyüklerimize ve çocuklara maske dağıttık. Ancak gelen talep çok fazlaydı. Biz de maske dağıtım ağını geliştirdik. Son olarak geçen hafta Balçova'daki tüm evlere yani 40 bin konuta dörder adet maske ulaştırdık. Salgın döneminde 80 bin nüfuslu ilçemizde 350 bin maske dağıttık. Bu sayı bizim nüfuzumuzun 4 katından fazla" diye konuştu.

Bayram coşkuyla kutlanacak

Balçova'da salgın döneminde sosyal anlamda çalışmalar yaptıklarının da altını çizen Fatma Çalkaya, "Öncelikle bizim için çok önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Masal kahramanı olarak giymiş animatör arkadaşlar ve süslediğimiz araçlar Balçova'nın her sokağına gitti. Tüm çocuklarımıza ulusal bayramımızın coşkusunu yaşattık. Belediye tiyatro grubumuzun hazırladığı oyunu 23 Nisan'da internetten yayınladık. Bizlere internet aracılığıyla yolladıkları fotoğrafları da 100. yıl anısına bir kitapta toplayacağız. Bunun dışında spor kurslarımıza gelen kadınlar ve 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için belediyemizin web sayfası üzerinden spor aktiviteleri hazırladık. Spor eğitmenlerimiz her gün canlı yayınlarla kadınların evde spor yapmasına yardımcı oluyor. Yazılım ile ilgilenen çocuklarımız için evdeki bilgisayarlarından ulaşacakları yazılım dersleri hazırladık. Şimdi de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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