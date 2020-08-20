Balçova'da denetimler aralıksız devam ediyor Korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesi üzerine yayınlanan genelge gereği, Balçova'da denetimler devam ediyor.

Korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesi üzerine yayınlanan genelge gereği, Balçova'da denetimler devam ediyor. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın öncülüğünde yapılan denetimlerde esnaflara uymaları gereken tedbirler hatırlatılıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen "Covid-19 Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında Balçova'da pazarlar, kuaförler, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetimler devam ediyor. Kaymakamlık ve belediyenin ilgili birim sorumlularının gerçekleştirdiği denetimlere zaman zaman Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya katılıyor. Yapılan esnaf denetimlerinde işyerlerinin şartlara uygun olup olmadığı ve esnafın kurallara ne kadar uyum sağladığına bakılıyor.

Kaymakam Usta ve Başkan Çalkaya esnaf ile sohbet ederek salgının ancak birlikte çalışmayla aşılabileceğini, herkesin kurallara uymasının önemini hatırlatıyor. Balçova esnafının kurallara büyük ölçüde uymasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta "El ele vererek, kurallara uyarak bu salgını atlatacağımıza inanıyorum" dedi. Başkan Fatma Çalkaya da Balçova'da esnaf ve kamu kurumları arasında iyi bir uyum olduğunu ifade ederek, "Bu uyum ve vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile ilçemizde salgının etkilerini azaltacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA