Balçiçek İlter kimdir? Balçiçek İlter kaç yaşında, aslen nerelidir?

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Onur Gülmek ile Beyoğlu'nda görüntülenen Balçiçek İlter son dönemde en çok merak edilen isimlerin arasında yer almaktadır. 2002 yılında Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden Sabah Gazetesi'nin ilk kadın Yazı İşleri Müdürü olan Balçiçek İlter kimdir? Balçiçek İlter kaç yaşında, aslen nerelidir?

Gazetecilik kariyerine, yirmili yaşlarına gelmeden Cosmopolitan Dergisi'ne çeviriler yaparak başlayan Balçiçek İlter, son dönemde Onur Gülmek ile yaşadıkları ilişki ile magazinde merak edilmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitiren Balçiçek İlter ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BALÇİÇEK İLTER KİMDİR?

Balçiçek İlter 16 Haziran 1973 yılında , Bursa'da dünyaya gelen Türk televizyon sunucusu ve gazeteci.

Balçiçek İlter, Notre Dame De Sion Kız Lisesi mezunu olup eğitim kariyerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirerek tamamlamıştır.

Gazetecilik kariyerine, yirmili yaşlarına gelmeden Cosmopolitan Dergisi'ne çeviriler yaparak başlamıştır. Aktüel Dergisi'nde muhabirlik ve editörlük deneyiminin ardından 1 Numara Hearst Yayıncılık'da Haber Müdürlüğü, ardından Aktüel Dergisi Ankara Temsilciliği, sonrasında 1 numara Hearst Yayıncılık'ın Ankara Temsilciliği görevinde bulunmuştur.

Aktüel Dergisi'nde başladığı söyleşilerine Pazartesi sohbetleri adı altında Sabah Gazetesi'nde devam etmiştir. 1999 yılında İstanbul'da aralarında Esquire, Cosmopolitan, Bazaar gibi dergilerin de bulunduğu Sabah Grubu'nda Dergi Grup Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir.

2002 yılında Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden Sabah Gazetesi'nin ilk kadın Yazı İşleri Müdürü olmuştur. Aynı dönemde düzenli olarak yaptığı siyasi söyleşileriyle ön plana çıkmıştır. Ayrıca düzenli olarak köşe yazıları kaleme almış. Köşesinin ana konularını kadın-çocuk hakları, eşit haklar ve özgürlükler, sivil anayasa ve Türkiye'nin gelişimi oluşturmuştur.

2007 yılında TMSF'nin Sabah Gazetesi'ne el koymasıyla birlikte, Habertürk grubuna geçmiştir. Ulusal haber kanalı Habertürk'te her gün yayınlanan söyleşi programı Söz Sendeyi hazırlayıp sunmaya başlamış yaklaşık 7 yıl bu programı sürdürmüştür. Esma Esad'dan Angelina Jolie'ye, Kemal Derviş'ten Ersin Özince'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hayrünisa Gül'e, Cem Yılmaz'dan, Bülent Arınç'a kadar geniş bir konuk yelpazesinde söyleşiler gerçekleştiren Balçiçek İlter, "Söz Sende" ve "Karşıt Görüş" programlarını sundu. Gazete Habertürk adlı gazetede köşe yazarlığı yaptı. Ardından 2013 yılında Türkiye gazetesinde yazarlık yapmaya başladı. Daha sonra Takvim gazetesinde yazdı.

Fransızca ve İngilizce bilen İlter, Kuzey ve Lal isimli ikizlerin annesidir. 2011'de eşi Ali Pamir'den boşanmıştır.