BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Haberler » Güncel » BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Haber

BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

20.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:45
BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Fatih Balat'ta bir kadını arkasından yaklaşarak taciz ettiği öne sürülen kişi yakalandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay geçiğimiz hafta sonu Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak'ta yaşandı.

Balat'ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Arkadan yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada, kadını fiziksel olarak taciz etti. S.K.'nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı. Polisin yaptığı çalışma sonucu şüpheli bugün yakalandı.

Görüntü Dökümü: --------Olay anı

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler