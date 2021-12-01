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Balat'taki binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balat'taki binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı

Fatih Balat'ta yola doğru yıkılan iki katlı metruk binanın yıkımdan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih Balat'ta yola doğru yıkılan iki katlı metruk binanın yıkımdan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı.

Fatih Balat'ta iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir sebeple yıkıldı. Olay sırasında yolda bulunan motosikletli ve kağıt toplayıcı son anda kurtulurken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, ekipler ise yoldaki molozları kaldırmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sürerken, binanın yıkılmadan hemen önce çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. - İSTANBUL

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