Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi
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Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi

23.12.2020 19:48 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:52
Balamir Emrem, 2.5 yıl önce ölen arkadaşı Arda Öziri'nin nişanlısıyla evlendi

Arda O¨ziri'nin dostu is¸ insanı Cengiz C¸olak, "Arkadas¸larınızı iyi sec¸in siz o¨lu¨nce namusunuza go¨z dikebilirler" diyerek kızgınlıgˆını dile getirdi.

Arda O¨ziri'nin dostu is¸ insanı Cengiz C¸olak, "Arkadas¸larınızı iyi sec¸in siz o¨lu¨nce namusunuza go¨z dikebilirler" diyerek kızgınlıgˆını dile getirdi.

 "Ölmeden önce ayrıldık" demişti

Ünlü oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmiş, Rıza Kocaoğlu, Engin Altan Düzyatan gibi bir çok ünlü konservatuvar arkadaşı cenazede üzüntüsünü gözler önüne sermişti. Genç oyuncu Arda Öziri'nin sevgilisi Vildan Örnek, yaşadığı acıyı sosyal medyada paylaşmış, cenazede Öziri'nin ailesinin yanından ayrılmamıştı.

Vildan Örnek'in bir arkadaşının doğum günü partisine katıldığı fotoğraflar sevgilisinin 40'nın çıktığı gün parti yaptı' şeklinde yorumlanarak tepki görmüştü.

Vildan Örnek, arkadaşının doğum günü partisine katıldığını belirtirken Öziri'yle öldüğü zaman ayrı olduklarını, 6 aydır hiç konuşmadıklarını ilişkilerinin ise 2 yıl önce bittiğini söylemişti.

Kaynak: Hürriyet

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