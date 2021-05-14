- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor

İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - Haberler | Güncel

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor ASKİ Genel Müdürlüğü, Bala'nın, Göztepe Mahallesi'nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu bayram sonrası devreye sokmaya hazırlanıyor.

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Bala'nın, Göztepe Mahallesi'nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu bayram sonrası devreye sokmaya hazırlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kırsal mahallelerine yönelik içme suyu temini çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 2020 yılı nüfus verilerine göre 30 bin kişinin yaşadığı Bala'da ihalesi yapılan 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun kısa bir süre içinde hizmete gireceğini açıkladı. İlçenin su sorununu çözeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "1 yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız" dedi.

Yeni depo bayram sonrası devrede

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı ile birlikte Göztepe Mahallesi'ndeki su deposunda incelemelerde bulunan Öztürk, özellikle büyük sıkıntı yaşayan Abazlı, Ergin, Aydoğan, Aşıkoğlu, Yeniköy, Yöreli, Koçyayla ve Ahmetçayırı Mahalleleri ile Ergin Yaylası'nın su sorununun çözüleceğini söyledi. Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile Bala merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola su verileceğini de ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Bala'da 400 metreküplük bir su depomuz bulunuyor ancak ilçe için yetersiz kalıyor. Bayramı müteakip bir hafta içinde bu yeni depoyu da hizmete almayı planlıyoruz. Yeni su depolarının yapımına devam ederken bir yandan da mevcut depoların bakım ve onarım işlerini yapacağız. Çünkü kırsal bölgelerdeki en büyük sorunumuz geçmişte yapılıp artık özelliğini yitirmiş olan, büyük ölçüde sızdırmazlık sorunu bulunan mevcut depolar. Bunların tamir edilmesi ile ilgili bu ayın 27'sinde büyük bir ihalemiz var. Umut ediyorum ki 1 yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız."

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor
- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor
- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor
- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
Bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği tebessüm ettirdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sergey Lavrov Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Erçel Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Metin Oktay Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 11:14:14. #1.16#

title