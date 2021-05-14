- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor ASKİ Genel Müdürlüğü, Bala'nın, Göztepe Mahallesi'nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu bayram sonrası devreye sokmaya hazırlanıyor.

- ASKİ Bala ilçesinin 40 yıllık içme suyu sorunu çözüyor

ANKARA - ASKİ Genel Müdürlüğü, Bala'nın, Göztepe Mahallesi'nde 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunu bayram sonrası devreye sokmaya hazırlanıyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kırsal mahallelerine yönelik içme suyu temini çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 2020 yılı nüfus verilerine göre 30 bin kişinin yaşadığı Bala'da ihalesi yapılan 3 bin metreküp kapasiteli yeni su deposunun kısa bir süre içinde hizmete gireceğini açıkladı. İlçenin su sorununu çözeceklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "1 yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız" dedi.

Yeni depo bayram sonrası devrede

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı ile birlikte Göztepe Mahallesi'ndeki su deposunda incelemelerde bulunan Öztürk, özellikle büyük sıkıntı yaşayan Abazlı, Ergin, Aydoğan, Aşıkoğlu, Yeniköy, Yöreli, Koçyayla ve Ahmetçayırı Mahalleleri ile Ergin Yaylası'nın su sorununun çözüleceğini söyledi. Deponun çıkış borusuna yapılacak bağlantı ile Bala merkezinin yanı sıra uzak mahallelere su sağlayan 2 kola su verileceğini de ifade eden Öztürk, şu bilgileri verdi:

"Bala'da 400 metreküplük bir su depomuz bulunuyor ancak ilçe için yetersiz kalıyor. Bayramı müteakip bir hafta içinde bu yeni depoyu da hizmete almayı planlıyoruz. Yeni su depolarının yapımına devam ederken bir yandan da mevcut depoların bakım ve onarım işlerini yapacağız. Çünkü kırsal bölgelerdeki en büyük sorunumuz geçmişte yapılıp artık özelliğini yitirmiş olan, büyük ölçüde sızdırmazlık sorunu bulunan mevcut depolar. Bunların tamir edilmesi ile ilgili bu ayın 27'sinde büyük bir ihalemiz var. Umut ediyorum ki 1 yıl içinde Ankara'nın kırsal mahallelerinde içme suyu anlamında ciddi çözümlere ulaşmış olacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER