Bala'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Bala'da kar yağışı etkili oldu

Bala'da kar yağışı etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Birol Karakılıç - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Bala ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı.

ANKARA'nın Bala ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının yoğunluğunu arttırmasıyla birlikte Bala beyaz örtüye büründü.

Bala'nın yüksek kesimlerinde sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı akşama doğru ilçe genelinde de etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışının ardından evlerin, tarlaların ve arabaların üstü beyaz örtüyle kaplandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Bala Belediyesine ait kar küreme araçları ana arterlerde ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı. Don olayına karşı yollar ve kaldırımlar tuzlanırken, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması yönünde uyarılarda bulunuldu.

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Bala'da kar yağışı etkili oldu

Bala'da kar yağışı etkili oldu

Bala'da kar yağışı etkili oldu

Bala'da kar yağışı etkili oldu

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