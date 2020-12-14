Bal Kaymak filmi konusu nedir? Bal Kaymak oyuncuları ve Bal Kaymak özeti!
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Bal Kaymak filmi konusu nedir? Bal Kaymak oyuncuları ve Bal Kaymak özeti!

14.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:31
Bal Kaymak filmi konusu nedir? Bal Kaymak oyuncuları ve Bal Kaymak özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bal Kaymak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bal Kaymak konusu, özeti ve Bal Kaymak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bal Kaymak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Bal Kaymak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bal Kaymak filmini izleyecek olanların merak ettiği Bal Kaymak konusu nedir, Bal Kaymak oyuncuları kimler ve Bal Kaymak özeti gibi konuları inceliyoruz.

BAL KAYMAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikayesini anlatıyor.

2D Meyda yapımı olan 'Bal Kaymak' filminin oyuncu kadrosunda Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina Toyza, FilizAhmet, Kenan Çoban gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Onur Tan üstleniyor.

BAL KAYMAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Onur Tan

Oyuncular: Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Sabina Toziya, Filiz Ahmet, Kenan Çoban

Tür: Aile

Yapım Yılı: 2018 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 18 Mayıs 2018 Cuma

Senaryo: Onur Tan

Bal Kaymak filmi konusu nedir? Bal Kaymak oyuncuları ve Bal Kaymak özeti!

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