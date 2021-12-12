BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi - Haberler
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BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi

BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi
AA / Hamza Sefa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi.

TAŞKÖPRÜ, KASTAMONU (AA) - Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi.

Taşköprüspor, sahasında karşılaştığı Haymana Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Taşköprüsporlu sporcular, kulüp başkanı Hüseyin Aytaç Altan ile oyun havası oynadı.

Seyirci yasağı nedeniyle Taşköprü Şehir Stadı'na giremeyen Taşköprüspor taraftarı ise maçı, stadın hemen yanında bulunan tarlada tır ve traktörün üzerinden izledi.

Kulüp Başkanı Hüseyin Aytaç Altan, AA muhabirine, 4. haftadaki müsabakada saha içinde yaşanan olaylar yüzünden 2 hafta seyircisiz oynama cezası aldıklarını söyledi.

Buna rağmen taraftarının kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Altan, "Burada gerçek övgüyü taraftarlarımız ve sporcularımız hak ediyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Sezon sonunda güzel, mutlu, birlik beraberliğimiz daim bir şekilde iyi yerlerde iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamayı hedefliyoruz. Tırın tepesine çıkarak bizleri destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Karşılaşmayı Kaymakam Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, MHP İlçe Başkanı Rıdvan Uçar, İYİ Parti ilçe Başkanı Nuri Turgut da izledi.

Taşköprüspor'un ligin 4. haftasında Çubukspor'u konuk ettiği karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, Taşköprüspor'a 2 maç seyircisiz oynama ve 4 bin lira para cezası vermişti.

BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi

BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi

BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi

BAL'da Taşköprüspor, sahasında Haymana Belediyespor'u 3-2 yendi

AA / Hamza Sefa Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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