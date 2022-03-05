Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı - Haberler

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Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı, İzzet Nazlı - Güncel
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Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

HATAY'da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

HATAY'da, şehirler arası otobüslerde yapılan aramada, baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonda 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik şehirler arası otobüslerde çalışmalar yapıldı. Baklava kutusu ile güvercinlerin bulunduğu kartonun içinde 322,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

Baklava kutusu ile güvercinlerin kartonundan uyuşturucu çıktı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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