Bakkallar kaça kadar açık? Bakkallar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Kademeli normalleşme sürecinde marketler hafta içi ve hafta sonu hizmet vermeye devam edecek. Hafta için günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor. Cumartesi ve Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak. Perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, zücaciye ve hırdavat dükkanları hafta içi 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Peki, Bakkallar kaça kadar açık? Bakkallar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

Marketler, bakallar ve AVM içinde bulunan market çalışma saatleri, haftanın ilk gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu ve hafta içi market çalışma saatleri farklılık gösteriyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, bugün marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Aşağıda, 24 Mayıs Pazartesi, ŞOK, BİM, A101 ve Migros market çalışma saatleri yer almaktadır.

BAKKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe ve Cuma günleri marketler 09.00- 20.00 arasında hizmet vermesi bekleniyor.

Cumartesi- Pazar hafta sonu marketler 10.00-17.00 arasında açık olacak.

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi- Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 21.00'dan önce kapatılması bekleniyor.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Market çalışma saatleri hafta içi vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer buluyor. Son olarak market çalışma saatlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişikliklerden ötürü vatandaşlar marketlerin açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya başladı. Yayınlanan genelge kapsamında günde binlerce ziyaretçisi olan A101, ŞOK, BİM, Migros market çalışma saatleri şöyle;

"Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir."

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır."

Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.

Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.