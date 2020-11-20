"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

20.11.2020 15:13 | Son Güncelleme: 20.11.2020 15:21

56 yaşındaki Küba asıllı film oyuncusu Broselianda Hernandez, geçtiğimiz gün Miami'deki evinden bakkala gidiyorum deyip evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Arama çalışmaları başlatılan oyuncu Miami plajında cansız halde bulundu.

Birçok projede yer alan oyuncu Broselianda Hernandez, salı günü "Sigara almaya gidiyorum" diye evden çıktı. Telefonlarına cevap vermeyen oyuncu için arama çalışmaları başlatıldı. Çarşamba günü sabah saatlerinde bir vatandaşın plajda cansız bir kadın bedeni olduğunu ihbarını yapınca olay yerine gelen polis, ekipleri cesedin oyuncu Hernandez'a ait olduğunu tespit etti.

GEÇ SAATTEN EVDEN ÇIKTI

Hernandez'in ailesi, Hernandez'in Salı günü geç saatlerde evden sigara almaya gidiyorum diye çıktığını geri dönmediğini kendisini aramalarına rağmen telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

'Bakkala gidiyorum' diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

Hernandez, 1990 yılında Küba'da yayınlana bir pembe dizide gösterdiği performansla ismini duyurmuş ve performansı sayesinde ödül almıştı. Polis, Hernandez'in nasıl öldüğünü tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.

'Bakkala gidiyorum' diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
'Bakkala gidiyorum' diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
'Bakkala gidiyorum' diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
'Bakkala gidiyorum' diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları (5)
IHTIYAR: Hafizami zorladim eme yine de tanumdaum looo
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CAVEMAN: Ben tanımadım.bakalcıyı iyi tanırım ,borç yüzünden.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TOLGA06: bakkalamı gidiyorum demiş ? bakkal ?
Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Cansu Dere İrem Derici
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 16:12:10. #1.14#
title