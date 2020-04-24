Bakkal, müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
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Kadir Kaplan, Marmaris, Beldibi, Güncel, Haber

Bakkal, müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bakkal Kadir Kaplan (35), 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi.

24.04.2020 09:03 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:03
Bakkal, müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bakkal Kadir Kaplan (35), 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borcunu veresiye defterinden sildi.

Tepe, Sarıana ve Beldibi mahallelerinde 3 bakkalı bulunan Kadir Kaplan, 'farkındalık' yaratmak amacıyla daha önceki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek desteği sağladı. Kaplan, bu sene ise maddi durumu yetersiz 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borçlarını veresiye defterinden sildi.

"Bunu canı gönülden yaptım" diyen evli ve 2 çocuk babası Kadir Kaplan, "İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilimin veresiyelerini sildim. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular ve 'Allah razı olsun' dediler. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Mahalle halkımız bizlerin neler yaptığını çok iyi bilir. Cumhurbaşkanımızın bağış talebine de küçük bir meblağ katkıda bulundum, bu rakam söylenmez. Devlet ve milletimiz birbirine destek oluyor. Biz de bakkal olarak devletimizin desteğine destek veriyoruz. Devletimizin her zaman yanındayız" dedi.

Mahalle sakinlerinden Cihan Kaymakçı da "Komşumuz Kadir Kaplan'ın iyiliğinin bulaşıcı olmasını, herkesin bu tarz iyilikler yapmasını, bir ve diri olmamızı istiyorum. Bütün esnafımızın halkımıza faydası olsun. El ele ve biz bize başarıya ulaşıp zorluklardan çıkabiliriz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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