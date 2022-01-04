Bakkal dükkanı yanan esnafa ziyaret

Çavuşoğlu Mahallesi Hrant Dink Sokakta bulunan bakkal dükkanı geçtiğimiz Cumartesi günü gece çıkan yangında zarar görmüştü.

İşyeri ziyaret ederek bilgi alan Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Bakkallar Odası Başkanı Aziz Hamamcı, Oda Başkan Yardımcısı ve Başkan adayı Necdet Özyalın, esnaf Nusret Erkuş'a geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Keskin, "Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim kimseye böyle bir hadise yaşatmasın. Esnaf kuruluşları olarak esnaf kardeşimizin mağduriyetinin giderilmesi konusunda süreci takip edeceğiz" dedi.

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