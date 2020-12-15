Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
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Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor

15.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:19
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor

TRABZON'un Of ilçesinde yaşayan Ali Rıza Sümer (59), 20 sokak hayvanına bakıyor.

TRABZON'un Of ilçesinde yaşayan Ali Rıza Sümer (59), 20 sokak hayvanına bakıyor.

Cumapazarı Mahallesi'nde bakkal işleten Ali Rıza Sümer, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sokaklarda aç ve susuz kalan hayvanların bakımını yapıyor. Dükkanının önünde 20'ye yakın kedi ve köpek için yatacak yer yapan Sümer, herkesin sokak hayvanlarına kucak açması gerektiğini söyledi. Hayvanların sokaklarda bakımsız kaldıklarını ifade eden Sümer, "Onlar da can taşıyor. Bu hayvanlar dilsiz, onlara kötü davrananlar ahirette hesap verecek. Vatandaşlar olarak hayvanlara merhamet etmeliyiz. Kötü davranmamalıyız. Barınakları yok, yiyecekleri yok" dedi.


Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor
Bakkal, 20 sokak hayvanına bakıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar FALCI

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