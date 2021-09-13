BAKKA Genel Sekreteri Altunsu'dan Bartın TSO Başkanı Balık'a ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Lutfi Altunsu, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık'ı ziyaret etti.

Altunsu'nun, 2021 yılı içerisinde gerçekleşen projeler hakkında bilgi verdiği ziyarette, 2022 yılı küçük ölçekli turizm projeleri, firmalara ve çatı kuruluşlarına teknik destek programları ile güdümlü projeler görüşülerek değerlendirmede bulunuldu.

Balık, BAKKA projelerinin kent, bölge ve ülke için önemli olduğunu, çekilecek yatırımların bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını söyleyerek, ziyaretinden dolayı Altunsu'ya teşekkür etti.