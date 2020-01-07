Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet...
Haberler » 3. Sayfa » Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet... - Haberler

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet...

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:04
Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet...

'de vatandaşların üzerine aracını süren 'in tahliyesine tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • ÇARŞAMBALI:
    Bizde bu ülkede adalet var diye muhalefetle kavga ediyoruz işte adalete güven yok olmaz tabi o zaman kızın babası intikamını alacak benim oğlumda yapsa aynısı geçerli Allah var kardeşim
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler