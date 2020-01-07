07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:04

Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA