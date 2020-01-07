Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet...
Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.
07.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:04
Bakırköy'de vatandaşların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
HABER YORUMLARI (1)
-
Bizde bu ülkede adalet var diye muhalefetle kavga ediyoruz işte adalete güven yok olmaz tabi o zaman kızın babası intikamını alacak benim oğlumda yapsa aynısı geçerli Allah var kardeşimCevap Yaz Yayından Kaldır