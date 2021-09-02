Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
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Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı

Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKIRKÖY Florya'da restoran çıkışı ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil, şeridinde giden otomobille kafa kafaya çarpıştı.

BAKIRKÖY Florya'da restoran çıkışı ters yöne giren sürücünün kullandığı otomobil, şeridinde giden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.  

Kaza sabah saatlerinde Florya Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde meydana geldi. 34 HR 7737 plakalı aracın sürücüsü, restoranın otoparkında caddeye ters yönden girdi. Otomobil ters yönde ilerlediği sırada, Bülent Çelik'in kullandığı 34 LM 8022 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

 


- İstanbul
Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bakırköy'de ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı - Haberler
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