Bakırköy'de iş adamı sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı

Bakırköy'de bir iş adamının sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ataköy sahilinde kaldırımda yürüyen iş adamı Sedat Karaağaç'a başıboş 6 köpek saldırdı.

Köpeklerden kurtulmak için yola doğru kaçtığı sırada yere düşen Karaağaç, araçların altında kalma tehlikesi atlattı.

Bu sırada, sokakta yaşayan bir kişi iş adamının yardımına koştu ancak köpekleri olay yerinden uzaklaştıramadı.

Köpeklerin tekrar saldırdığı Karaağaç, yoldan geçen birkaç araca binmeye çalışsa da bu mümkün olmadı.

Olayda yaralanan ve çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden kurtulan iş adamı hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, olay anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.