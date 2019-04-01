Bakırköy'de İçerisinde Lüks Araçların Bulunduğu Tır Devrildi

Bakırköy'de içerisinde lüks otomobillerin de bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarparak devrildi. Kazada tır şoförü yaralanırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay, Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Basut idaresindeki 34 YR 5387 plakalı içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu bir konteyneri taşıyan tır, üst geçide çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle devrildi. Devrilen tır, o esnada olay yerinden geçen bir araca çarptı. Araç tırın altında kalmaktan son anda kurtulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı tır şoförü, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA