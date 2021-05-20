Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,
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Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,

Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Bakırköy'de arıların oğul verdiği özel bir okulun duvarında, arıcılar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 50 kilogram bal çıkarıldı.

Bakırköy'de arıların oğul verdiği özel bir okulun duvarında, arıcılar ve itfaiye ekiplerince yaklaşık 50 kilogram bal çıkarıldı.

Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi'ndeki özel bir okulun duvarında arılar oğul verdi. Okul yönetimi tarafından durumun bildirilmesi üzerine arıcılar ve itfaiye ekipleri, buraya geldi.

İtfaiye merdiveniyle üst kata çıkan ekipler, burada arıları kovanlara yerleştirirken duvardan da yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı.

İstek Bilge Kağan Anaokulu Müdürü Reyhan Sarıtaş, yaptığı açıklamada, çevrede bulunan papağanların okulun duvarını deldiğini ve arıların burada oğul verdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle açık havada eğitim yaptıklarını ve bu sırada okulun bahçesinde çok sayıda arıyla karşılaştıklarını ifade eden Sarıtaş, alerjisi olan öğrenciler açısından tehlike oluşturmaması ve arıların da zarar görmemesi için durumu arıcılara ve itfaiyeye bildirdiklerini anlattı.

Arıcılar ve itfaiye tarafından duvardan 4 kovan arı çıkarıldığını belirten Sarıtaş, arıların 5 kilometre uzak bir yerde tekrar doğaya salındığını kaydetti.

Sarıtaş, duvardan çıkarılan balın tüketime uygun olmadığını kaydetti.

Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,
Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,
Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,
Son dakika haberi | Bakırköy'de bir okulun duvarından 50 kilo bal çıkarıldı Bakırköy,BAL,İtfaiye,okul,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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